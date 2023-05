Usa: DeSantis critica accordo sul debito, Paese "lanciato verso la bancarotta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Florida e candidato repubblicano alla presidenza Usa, Ron DeSantis, ha criticato l'accordo raggiunto dalla presidenza repubblicana della Camera e dalla Casa Bianca per innalzare il tetto del debito federale, sostenendo non affronti in alcun modo i problemi strutturali delle finanze pubbliche statunitensi. "Prima di questo accordo, il nostro Paese era lanciato verso la bancarotta, e dopo questo accordo, il nostro Paese continuerà la sua corsa verso la bancarotta", ha dichiarato DeSantis nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Fox News". "Stabilire che si possa aumentare (il debito federale) di 4mila miliardi di dollari nell'arco del prossimo anno e mezzo significa una quantità spropositata di spesa pubblica", ha aggiunto il governatore riferendosi ai termini dell'intesa raggiunta nel fine settimana. L'accordo negoziato dal presidente repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, e dal presidente Usa Joe Biden ha lasciato assai insoddisfatta una parte del Partito repubblicano, che accusa McCarthy di aver incassato concessioni pressoché nulle sul fronte del taglio della spesa pubblica. Il deputato repubblicano Chip Roy del Texas ha definito l'accordo "un panino di sterco", mentre il suo collega, Ralph Norman del South Carolina, ha dichiarato che i termini dell'intesa sono "folli". (segue) (Was)