Corea del Nord: Pyongyang conferma lancio satellite spia a giugno

- La Corea del Nord lancerà in orbita il suo primo satellite spia nel mese di giugno, e lo utilizzerà per monitorare le attività militari degli Stati Uniti. Lo ha confermato l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), che cita il vicepresidente della Commissione militare centrale del Partito del lavoro nordcoreano, Ri Pyong-chol. Questi ha definito le ricorrenti esercitazioni militari congiunte di Corea del Sud e Stati Uniti come una dimostrazione della loro "sconsiderata ambizione aggressiva". Secondo l'ufficiale, le esercitazioni obbligano Pyongyang a dotarsi "di mezzi in grado di raccogliere informazioni in merito alle azioni militari del nemico in tempo reale". (segue) (Git)