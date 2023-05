Corea del Nord: Pyongyang conferma lancio satellite spia a giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud, gli Stati Uniti e il Giappone hanno esortato congiuntamente Pyongyang ad astenersi dall’attuare il piano di lancio del satellite spia. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri della Corea del Sud, pubblicato al termine di una videoconferenza tra i rappresentanti speciali per la Corea del Nord dei tre Paesi: il sudcoreano Kim Gunn, lo statunitense Sung Kim e il giapponese Takehiro Funakoshi. I tre rappresentanti, si legge nella nota, hanno sottolineato che qualsiasi lancio effettuato da parte nordcoreana “utilizzando la tecnologia dei missili balistici” sarebbe “un atto illegale in chiara violazione di una serie di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. Pertanto hanno esortato Pyongyang ad “astenersi da lanci illegali” che minaccino la pace nella regione e hanno concordato di collaborare affinché la comunità internazionale risponda a eventuali iniziative in modo “fermo e unitario”. (Git)