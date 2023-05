Amministrative: Zangrillo, esito ballottaggi conferma fiducia italiani nel centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’esito dei ballottaggi alle elezioni amministrative conferma l’ottimo stato di salute della coalizione di centrodestra anche nei territori, dove Forza Italia si conferma determinante. Un segnale di fiducia importante da parte dei cittadini, da Nord a Sud, uno sprone a continuare con determinazione nella realizzazione degli impegni assunti con gli elettori a costruire un futuro solido per il nostro Paese". Lo afferma, in una nota, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, senatore di Forza Italia e coordinatore azzurro in Piemonte.(Com)