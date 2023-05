Brasile-Arabia Saudita: ministro Esteri Riad invita Lula a visitare il suo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Faisalbin Farhan, ha invitato il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, a visitare il suo Paese. Lo riferisce il ministero degli Esteri brasiliano in una nota. L'invito è stato formalizzato nel corso di una conversazione al telefono con il ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira. "Nell'occasione i due hanno parlato del buono stato dei rapporti tra Brasile e Arabia Saudita e del reciproco interesse ad approfondire collaborazioni in vari ambiti. Il ministro Vieira ha anche ringraziato le autorità saudite per l'aiuto fornito un mese nelle operazioni di rimpatrio dei cittadini brasiliani nel corso della guerra in Sudan", conclude il comunicato. (Brb)