Amministrative: Calenda, complimenti a Francesco Italia, in bocca al lupo per ballottaggio Siracusa

19 luglio 2021

- 'Complimenti a Francesco Italia per il risultato raggiunto, ma non finisce qua. Le prossime due settimane saranno intense, quindi buon lavoro e in bocca al lupo per il ballottaggio". Lo scrive il leader di Azione, Carlo Calenda, complimentandosi con il candidato Francesco Italia, che alle amministrative di Siracusa è passato al ballottaggio.(Rin)