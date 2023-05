Maltempo: Bonaccini, a breve firmo ordinanza, primo contributo fino a 5 mila euro per famiglie alluvionate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'attesa che il governo stanzi le risorse per ristorare tutti i danni, in qualità di commissario per l’emergenza ho condiviso con il dipartimento di Protezione civile attivazione di primo contributo fino a 5 mila euro, con anticipazione di 3 mila euro alle famiglie alluvionate. Nelle prossime ore firmerò l'intesa all'Ordinanza per avviare questa procedura da mercoledì. È una misura piccola, ma concreta e rapida. La priorità è sostenere chi ha avuto danni all'abitazione in cui abita; che sia di proprietà, in affitto o in comodato non fa differenza". Lo scrive su Twitter il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "Sperimentiamo per la prima volta una misura ipersemplificata e speditiva, a burocrazia pressoché zero (un semplicissimo modulo che distribuiranno i Comuni e che ciascuno potrà compilare in autonomia) per erogare questo sostegno. Contestualmente - prosegue - verrà distribuito un secondo modulo per la perizia generale di tutti i danni: è importante che tutti (anche chi non ha avuto l'acqua in casa, ma ha danni a garage, cantina, seconda casa, auto o moto) possano subito quantificare e periziare i danni subiti. Abbiamo condiviso questa procedura, che trova sostegno dei costi nell'ordinanza, con gli ordini professionali, affinché tanti professionisti si mettano a disposizione per le perizie sui danni". (segue) (Rin)