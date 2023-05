Brasile: Oms approva programma su salute indigeni proposto da Brasilia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base all'accordo, i governi sono chiamati a mettere insieme piani specifici per garantire la salute degli indigeni. Il meccanismo non sarà obbligatorio e ogni Paese stabilirà politiche su base volontaria. Oltre alle iniziative nazionali, la risoluzione stabilisce che l'Oms crei una strategia globale, in un processo che durerà tre anni. Per il governo brasiliano, i gruppi indigeni devono partecipare direttamente al processo di elaborazione. Secondo la ministra brasiliana della Salute, Nisia Trindade, la risoluzione è stata "pionieristica". Trindade ha anche affermato che l'iniziativa globale è, in parte, una reazione alla battuta d'arresto generale della salute indigena in Brasile evidenziata nel corso della crisi umanitaria che ha colpito le popolazioni indigene Yanomamio. (Brb)