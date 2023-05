Argentina: ministro Economia Massa in Cina per accordi finanziari, minerari ed energetici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massa avrà incontri con la dirigenza della China Gezhouba Group Corporation (Cggc) per monitorare l'esecuzione del cantiere relativo alle dighe sul fiume argentino Santa Cruz, oltre ad annunciare l'aumento delle esportazioni argentine nel settore delle carni e derivati ​​con l'apertura di nuovi mercati da parte della Cina. Il ministro incontrerà anche rappresentanti della compagnia Power China per analizzare progetti sullo sviluppo energetico del Paese. Inoltre, il ministro argentino avrà una riunione con l'ex presidente del Brasile e attuale direttrice della Nbd, Dilma Rousseff, giovedì a Shanghai. L'obiettivo di Massa è che la banca funzioni come garante finanziario delle importazioni dal Brasile per evitare di utilizzare le riserve di dollari della Banca centrale argentina (Bcra), che affronta un gran calo delle riserve monetarie.Massa incontrerà anche vari funzionari del governo cinese e di vari enti governativi. (Abu)