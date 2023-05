© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato con l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, congratulandosi con lui per la recente rielezione. Parlando con i giornalisti, Biden ha detto che rimarrà in contatto con Erdogan, e che durante il colloquio i due hanno anche parlato dell’adesione della Svezia alla Nato. “Ne parleremo la prossima settimana”, ha aggiunto. (Was)