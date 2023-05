Difesa: Cina respinge richiesta Usa per organizzare incontro tra Austin e omologo nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi hanno respinto una richiesta degli Stati Uniti per organizzare un incontro tra il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, e l’omologo di Pechino, Li Shangfu, a margine del Dialogo Shangri-La, una conferenza internazionale sulla sicurezza che si svolge annualmente a Singapore, il prossimo fine settimana. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che le autorità di Pechino hanno rifiutato la richiesta “con un messaggio insolitamente secco”, anche se in passato colloqui del genere sono stati organizzati anche con poche ore di preavviso. In una nota, il Pentagono ha confermato che la Cina “ha rifiutato la richiesta che abbiamo inviato all’inizio di maggio: gli Stati Uniti credono fermamente nell’importanza di mantenere aperti i canali di comunicazione bilaterali sul piano militare, per evitare che la competizione tra i due Paesi degeneri in un conflitto”. (Was)