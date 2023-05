Venezuela: Ong critica dichiarazioni Lula, violazione diritti umani non è narrazione costruita (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sapete con che allegria sono qui vivendo questo momento storico, Maduro torna in Brasile dopo 8 anni e qui recuperiamo il diritto di fare politica di curare le nostre relazioni internazionali con la serietà con cui lo abbiamo sempre fatto. E' difficile concepire che siano passati tanti anni senza che le autorità dei nostri Paesi abbiano mantenuto un dialogo. Un paese amazzonico confinante, con cui condividiamo una estesa frontiera di 2200 chilometri. Per colpa di contingenze politiche – ha aggiunto Lula - è stata interrotta una relazione commerciale che ha visto ridurre gli scambi da un valore di 6,8 miliardi dollari, a meno di 2. Una perdita per i due paesi", ha detto Lula. (segue) (Vec)