Libia: Usa monitorano la situazione a Zawiyah, fondamentale proteggere i civili

- Gli Stati Uniti stanno monitorando con attenzione la situazione nella città libica di Zawiyah, dopo i raid aerei ordinati dal Governo di unità nazionale (Gun). In un messaggio pubblicato su Twitter, l’ambasciata statunitense nel Paese ha condannato la violenza “in aree abitate da civili”, mettendo in guardia contro il rischio di una ulteriore escalation. “Tutti gli attori presenti in Libia devono fare tutto il possibile per stabilizzare la situazione, prendendo le precauzioni necessarie per proteggere le vite dei civili”, si legge nel messaggio. (Was)