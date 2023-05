Kosovo: Serracchiani (Pd), abbraccio ad alpini feriti in missione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un abbraccio ideale e l'augurio di un pronto recupero va agli alpini abruzzesi che sono rimasti feriti svolgendo il loro compito di mantenimento di sicurezza, stabilità e libertà di movimento nel settore assegnato del Kosovo". Così in una nota la deputata Debora Serracchiani, della segreteria nazionale del Pd, invia un messaggio di solidarietà ai militari del nono reggimento Alpini l'Aquila, impegnati nell'Operazione "Joint Enterprise" in Kosovo. "A loro e alle famiglie vicinanza e ringraziamento per il lavoro che stanno compiendo in un'area dei Balcani ancora estremamente delicata per gli interessi e le pressioni che vi gravitano. L'Italia si è assunta una grande responsabilità con la missione nei Balcani e la conduce con uomini di straordinaria qualità", aggiunge. (Com)