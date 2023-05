Kosovo: fonti serbe, 50 feriti nelle violenze a Zvecan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 50 persone sono rimaste ferite nei violenti scontri scoppiati oggi a Zvecan, nel nord del Kosovo, dopo che i sindaci neoeletti nei giorni scorsi hanno cercato di insediarsi. Lo riferiscono fonti citate dall'emittente serba "Rts", che accusano il contingente della forza a guida Nato, Kfor, di aver disperso un raduno di cittadini che si erano radunati davanti al Comune di Zvecan. Secondo le stesse fonti, sono stati usati gas lacrimogeni e bombe d'urto e a ciò è seguita la reazione della folla, che ha reagito con il lancio di bottiglie e altri oggetti. Secondo "Rts" non ci sono state tensioni a Leposavic e Zubin Potok, dove i cittadini si sono dispersi e hanno annunciato un nuovo raduno per domani. Intanto l'ambasciatore Usa a Pristina, Jeffrey Hovenier, dopo l'incontro degli ambasciatori dei Paesi del Quintetto (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti) con il primo ministro Albin Kurti, ha invitato i neoeletti sindaci del nord a non recarsi negli uffici comunali per non alimentare la tensione.(Seb)