Kosovo: Vucic, Kfor non ha protetto cittadini serbi

- I cittadini serbi del nord del Kosovo si sono riuniti per esprimere insoddisfazione, e la Kfor non li ha protetti. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic, commentando gli incidenti avvenuti oggi nei comuni del nord. Il capo dello Stato ha ribadito come i cittadini serbi abbiamo chiesto che la Kfor sostituisse le forze speciali kosovare e il ritiro dei sindaci eletti nelle recenti elezioni, boicottate dalla comunità serba. Vucic, ripreso dall'emittente "Rts", ha spiegato che sono stati gli agenti kosovari a sparare nei confronti dei manifestanti serbi, che a loro volta hanno risposto lanciando pietre "e in altri modi". (Seb)