Kosovo-Serbia: Vucic accusa Kurti di "voler provocare spargimenti di sangue"

- Il premier kosovaro Albin Kurti ha come unico obiettivo provocare spargimenti di sangue nella regione dei Balcani. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic, ripreso dall'emittente "Rts". Anche se da mesi diciamo che Albin Kurti ha un solo desiderio, di provocare conflitti" in Kosovo e "portare a spargimenti di sangue nell'intera regione, pochi volevano sentire la verità e volevano capire l'essenza di tutto ciò che sta accadendo in Kosovo", ha detto Vucic. Il presidente ha accusato Kurti di voler provocare "un grande conflitto tra i serbi e la Nato", ed "è l'unico da incolpare per tutto ciò che sta accadendo", ma "se ne lava le mani e dice che non ha niente a che fare con lui". (Seb)