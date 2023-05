Amministrative: Meloni, risultato odierno ulteriore spinta a proseguire azione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti a tutti i sindaci eletti in questa tornata di voto amministrativo. Anche oggi, come nel primo turno, il centrodestra ha confermato la sua forza nelle urne". Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Gli elettori - spiega - apprezzano il lavoro della coalizione di governo, il risultato odierno è una ulteriore spinta a proseguire nella nostra azione, a seguire con coerenza e chiarezza il programma di riforme economiche, sociali e istituzionali con il quale abbiamo ottenuto la fiducia degli italiani. Ci attendono sfide impegnative, in uno scenario non privo di criticità, ma se resteremo concentrati sui nostri obiettivi con il massimo impegno, l’Italia avrà un lungo periodo di stabilità politica e crescita economica". (Rin)