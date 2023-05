Venezuela: Ong critica dichiarazioni Lula, violazione diritti umani non è narrazione costruita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa venezuelana Provea ha criticato le dichiarazioni del presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, che in una conferenza stampa con l’omologo venezuelano Nicolas Maduro ha detto che la violazione dei diritti umani avvenuta in Venezuela è una narrazione costruita. In un tweet l’Ong denuncia che quanto accaduto in Venezuela non è una "narrativa costruita" ma fa parte di un piano sistematico contro la popolazione civile e dissidente, denunciato dalle Nazioni Unite. "Chiediamo rispetto per tutte le vittime, che meritano giustizia e risarcimento che lo Stato venezuelano non fornisce”, afferma l’Ong venezuelana. (segue) (Vec)