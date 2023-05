Venezuela: Ong critica dichiarazioni Lula, violazione diritti umani non è narrazione costruita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile e il Venezuela sanciscono oggi una ripresa piena delle relazioni bilaterali, interrotte a causa di contingenze politiche e motivi inspiegabili. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso della conferenza stampa al termine del bilaterale con l'omologo venezuelano, Nicolas Maduro. "Oggi celebriamo la piena ripresa delle relazioni bilaterali con il Venezuela, interrotte a causa di contingenze politiche e motivi inspiegabili. Non vogliamo che siano solo relazioni economiche e commerciali, ma anche politiche, culturali, economiche, nel campo della scienza e tecnologia, oltre che in quello militare, per prenderci cura insieme della nostra frontiera", ha detto Lula nel suo intervento. (segue) (Vec)