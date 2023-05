Venezuela: Ong critica dichiarazioni Lula, violazione diritti umani non è narrazione costruita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi economica, sociale e umanitaria in Venezuela e le frizioni politiche con il governo dell'ex presidente, Jair Bolsonaro, avevano portato a una totale interruzioni delle relazioni diplomatiche, tra i due Paesi. Dal 1 gennaio, con il via del terzo mandato per Lula, i due governi hanno iniziato a normalizzare le relazioni. Già a fine dicembre 2022, Caracas procedeva a nominare Manuel Vicente Vadell - già console generale del Venezuela a San Paolo - come ambasciatore in Brasile. A metà gennaio una missione diplomatica si è recata a Caracas per riaprire l'ambasciata in Venezuela. La delegazione è guidata da Flavio Maceira, il funzionario designato come incaricato d'affari in attesa della nomina di un ambasciatore titolare. (segue) (Vec)