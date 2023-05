Venezuela: Ong critica dichiarazioni Lula, violazione diritti umani non è narrazione costruita (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Lula ha anche aggiunto che il Venezuela ha bisogno di diffondere la sua "narrativa" sulla situazione politica ed economica del Paese per contrastare le "narrative" costruite dagli oppositori sulla scena internazionale. "Penso che spetti al Venezuela mostrare la sua narrativa, in modo che possa effettivamente far cambiare idea alle persone. È inspiegabile che un paese abbia 900 sanzioni perché a un altro paese non piace. Penso che sia nelle tue mani, compagno Maduro, costruire la tua narrativa affinché il Venezuela torni ad essere un popolo sovrano, dove solo la sua gente, attraverso il voto libero, decide chi governerà il Paese. Questo è tutto ciò che c'è da dire. E i nostri oppositori dovranno scusarsi per il danno che hanno fatto in Venezuela", ha concluso. (segue) (Vec)