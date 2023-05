Kosovo: Crosetto, serve saggezza per evitare destabilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La situazione a Zevcan sembra essersi calmata ma serve saggezza per evitare un peggioramento della situazione. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo a “Quarta repubblica”. I soldati italiani “non sono in pericolo di vita, nessuno ha riportato lesioni gravi” e “sono stati portati tutti degli ospedali”, ha rassicurato Crosetto. Il ministro ha ricordato come gli incidenti odierni siano avvenuti a seguito dell’insediamento dei sindaci, una iniziativa “fortemente voluta” per quanto foriera di destabilizzazione. Bisogna evitare una “ulteriore ferita in un’Europa già lacerata”, ha proseguito Crosetto, ricordando come la Nato sia fondamentale in questa fase per fare da cuscinetto tra forze kosovare e forze serbe “di opposizione” al presidente Aleksandar Vucic, “che in questo momento" è colui "che sta mettendo buon senso”. "Ci stiamo attivando noi e tutti i nostri alleati", ha concluso il ministro, ricordando le telefonate avute anche dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani per portare stabilità. (Res)