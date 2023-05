Usa: Biden su debito, fiducioso su passaggio dell’accordo al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di essere “fiducioso” in merito al passaggio al Congresso dell’accordo raggiunto con i repubblicani per alzare il tetto del debito federale. Parlando con i giornalisti, il presidente Usa ha aggiunto di avere già parlato con una serie di parlamentari, tra cui il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell. Biden ha anche espresso fiducia in merito alla possibilità di convincere l’ala più progressista del Partito demcoratico a votare in favore dell’accordo, che alzerà il tetto del debito per i prossimi due anni e consentirà di evitare un possibile default. “Si tratta di un accordo bipartisan, e non vedo alcun motivo che possa bloccare una approvazione entro il 5 giugno”, ha concluso. (Was)