Brasile: Oms approva programma su salute indigeni proposto da Brasilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea mondiale della sanità, organo decisionale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha approvato all'unanimità una proposta del Brasile per la creazione di un programma globale per la salute dei popoli indigeni. Il progetto ha avuto il sostegno diretto di Bolivia, Cuba, Unione europea, Australia, Stati Uniti, Canada e Perù. Lo riferisce il portale "Uol", secondo cui l'iniziativa ha riposizionato il Brasile come protagonista nella difesa dei diritti dei popoli originari. Durante il dibattito l'Oms ha definito la delibera con un fatto "storico" e riconosciuto il ruolo di leadership del Brasile, manifestando disponibilità ad avviare immediatamente la stesura del piano. (segue) (Brb)