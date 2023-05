Argentina: ministro Economia Massa in Cina per accordi finanziari, minerari ed energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il ministro dell'Economia argentino, Sergio Massa, arriverà martedì in Cina per una serie di appuntamenti che includono la firma di accordi finanziari, minerari ed energetici. Lo riferisce il quotidiano argentino "Ámbito Financiero". Il ministro parteciperà a un incontro della Nuova banca di sviluppo (Nbd), la banca finanziaria del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Inoltre, cercherà investimenti per la produzione di energia, l'estrazione mineraria e il trasporto ferroviario di merci. Il vertice del consiglio di amministrazione della banca dei Brics si svolgerà il 30 e 31 maggio presso la sede dell'Nbd a Shanghai, da dove comincerà l'agenda del ministro, per poi proseguire a Pechino. (segue)