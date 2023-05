Kosovo: polizia locale, situazione rimane tesa nel nord del Paese, arrestati cinque manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Kosovo ha rilasciato un comunicato in merito agli incidenti avvenuti nei tre comuni del nord del Paese, dove si stanno svolgendo le proteste. La polizia ha annunciato che la situazione continua ad essere tesa e che cinque persone sono state arrestate, secondo quanto ripreso dai media kosovari. "Mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza, far rispettare la legge in modo professionale, efficace ed efficiente, nonché fornire sicurezza a tutti i cittadini indistintamente, rimane il dovere e l'impegno continuo della Polizia del Kosovo", si legge in una nota delle forze dell'ordine, che evidenziano la necessità di intervenire nei tre comuni di Leposaviq, Zubin Potok e Zvecan. A Zvecan, i manifestanti hanno continuato "hanno continuamente provocato la situazione, mostrato violenza, lanciato vari oggetti contro gli agenti di polizia, collocato e scritto iscrizioni provocatorie con simboli serbi e russi sui veicoli della polizia e della Kfor, nonché danneggiato pneumatici e altre parti dei veicoli", prosegue la nota. (segue) (Alt)