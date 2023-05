Kosovo: polizia locale, situazione rimane tesa nel nord del Paese, arrestati cinque manifestanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Polizia del Kosovo si è dimostrata professionale", evitando "continue provocazioni, oltre a chiedere ai manifestanti di protestare pacificamente, di non attaccare e mettere in pericolo la vita degli agenti di polizia, di sgombrare la strada e i veicoli ufficiali per il traffico", prosegue il comunicato, secondo cui le unità di Kfor "che erano presenti hanno continuamente fatto tale richiesta ai manifestanti, ma la situazione è rimasta la stessa". La polizia del Kosovo "si è costantemente coordinata con la Kfor per gestire la situazione. La Kfor è stata costretta ad agire poiché la violenza dei manifestanti ha messo a rischio la vita" delle proprie unità. "I manifestanti a Zvecan non hanno rispettato gli ordini ufficiali di andarsene, ma hanno opposto resistenza e hanno iniziato a lanciare bombe molotov, granate, ordigni esplosivi e si sono sentiti colpi di pistola. Come risultato della violenza sfrenata, finora diversi componenti di Kfor sono stati feriti", ha evidenziato la polizia kosovara. (Alt)