Kosovo-Serbia: Tajani a colloquio con Vucic e Kurti, "bloccate immediatamente violenze e provocazioni"

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, segue con grave allarme gli ultimi sviluppi nel Nord del Kosovo e in particolare gli scontri che hanno coinvolto nel pomeriggio di oggi la Missione della Nato Kfor, attaccata dai manifestanti nel comune di Zvecan. Lo riferisce una nota della Farnesina. Tajani ha telefonato al presidente serbo Aleksandar Vucic e al primo ministro kosovaro Albin Kurti ribadendo con forza che "ogni violenza e ogni provocazione deve cessare immediatamente: Kosovo e Serbia devono dare piena attuazione agli accordi che hanno sottoscritto grazie alla facilitazione dell'Unione europea. La violenza è inaccettabile. L'Italia vuole contribuire a raggiungere in tempi molto brevi una soluzione sostenibile nel Nord del Kosovo". (segue) (Com)