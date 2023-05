Kosovo-Serbia: Tajani a colloquio con Vucic e Kurti, "bloccate immediatamente violenze e provocazioni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani ha sottolineato con fermezza a Kurti l'assoluta necessità che le autorità kosovare si astengano da ogni avventata azione unilaterale che possa presentarsi come provocazione e pregiudicare in maniera irresponsabile la sicurezza, offrendo altresì i buoni uffici dell'Italia per facilitare il dialogo tra Pristina e Belgrado. Allo stesso tempo ha esortato il presidente Vucic affinché la Repubblica serba eserciti immediatamente tutta la sua influenza sulle popolazioni coinvolte in questi giorni nei disordini. Tajani ha ribadito a entrambi la disponibilità dell'Italia a essere sempre più presente nei Balcani Occidentali, anche in funzione di ponte tra la regione e il resto dell'Europa. (Com)