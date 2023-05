Kosovo: ministero Difesa, feriti 14 militari italiani negli scontri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Crosetto si è informato sullo stato di salute dei nostri militari e anche di quelli degli altri contingenti rimasti coinvolti negli scontri e resta in costante contatto con il nostro contingente cui ha subito espresso, per il tramite del Comandante della missione Kfor, generale Angelo Ristuccia, “pronta guarigione” e “profonda vicinanza”, condannando ogni forma di violenza ai danni della Kfor come della popolazione civile. “I nostri militari continuano a impegnarsi per la pace”, ha concluso Crosetto. (Com)