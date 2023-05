© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia più sentita vicinanza ai nostri Alpini feriti durante i disordini in Kosovo e a tutti i militari della missione Nato KFor vittime di questo grave attacco. Un attacco ancor più inaccettabile contro i nostri soldati impegnati per la pace e la stabilità nei Balcani". Lo scrive su Twitter Elisabetta Casellati, ministro per le Riforme e la Semplificazione normativa. (Rin)