Mur: nessuna subordinazione o esclusività per esperto esterno su transizione digitale

- Il ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) ha indetto un bando per l’individuazione di un esperto esterno a supporto dell’attività di transizione digitale delle Direzioni e degli uffici amministrativi. L’incarico ha una durata di 12 mesi prorogabili e non sono previsti subordinazione, esclusività, orari di lavoro o obblighi di presenza predefiniti. Il carico di lavoro e l’impegno richiesto non sono paragonabili ad attività lavorativa di tipo full-time o subordinato. Il compenso dunque è in linea con il ruolo richiesto, di raccordo tra il Dicastero e la società Sogei, che è il soggetto preposto per implementare i processi di digitalizzazione previsti dalle normative vigenti. Lo chiarisce una nota del Mur. (Com)