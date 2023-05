Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione della nuova livrea Intercity Roma-Palermo per la mostra di Richard Avedon. Interverranno: Luigi Corradi, amministratore delegato Trenitalia, Andrea Garbetta, head exhibition Dep. and International Projects Skira Editore, Renata Sansone, amministratore delegato Civita Sicilia, Luca Torchia, chief communication Officer Gruppo Fs. Presenti: Domenico Scida, direttore business Intercity Trenitalia, Enrico Maria Pujia, capo dipartimento Mit e Carla Alessi, responsabile direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie Mit.Roma, stazione Termini (ore 10)- Inaugurazione del percorso di fruizione e accessibilità del Colosseo. Partecipano il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e il direttore del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo.Roma, Colosseo (ore 18) (Rer)