Trentino: Cecchetti (Lega), proiettile spedito a Fugatti gesto brutto e vigliacco

- Solidarietà a Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento "destinatario di una busta con un proiettile. Si tratta di minacce di morte che sono certo non verranno sottovalutate da chi di dovere. Un brutto gesto, vile e vigliacco, non il primo contro Fugatti che certo non si spaventerà e non arretrerà nel suo lavoro". Lo dichiara in una nota il deputato Fabrizio Cecchetti, segretario d'aula alla Camera e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier. (Com)