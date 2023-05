Kosovo: Rosato (Italia Viva), grande preoccupazione, serve azione diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande preoccupazione per quanto sta accadendo in Kosovo, per le condizioni dei nostri militari coinvolti e feriti e per l'alta tensione provocata dagli scontri fra truppe della Nato Kfor e i dimostranti serbi". Lo scrive sui social il deputato di Azione-Italia Viva Ettore Rosato. "Solidarietà e vicinanza a loro e ai giornalisti rimasti coinvolti. La politica e le istituzioni devono ora intervenire con tempestività e diplomazia affinché si rispristini al più presto una situazione di serenità e pace", ha aggiunto. (Com)