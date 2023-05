Brasile-Venezuela: Lula, favorevole a ingresso di Caracas nel gruppo Brics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è a favore dell'ingresso del Venezuela nel blocco di Paesi in via di sviluppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Lo ha detto il presidente Lula nel corso della conferenza stampa al termine del bilaterale con l'omologo venezuelano, Nicolas Maduro, a Brasilia. "La prossima riunione del Brics per me sarà la prima dopo molti anni. So che ci sono molti Paesi che hanno manifestato interesse a far parte del blocco. Non dipende da me, perché è una riunione collegiale, ma se mi chiedete se sono a favore dell'ingresso del Venezuela, rispondo di sì", ha detto Lula. (segue) (Brb)