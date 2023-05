Brasile-Venezuela: Lula, favorevole a ingresso di Caracas nel gruppo Brics (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Maduro dal canto suo si è detto entusiasta della possibilità. "Abbiamo parlato con Lula dell'obiettivo di un ingresso nel Brics, soprattutto per essere parte della nuova geopolitica mondiale nata a seguito del conflitto (tra Russia e Ucraina) che ha visto nascere nuovi centri di potere politico economico, sociale, militare. La nuova architettura del mondo che viene disegnata deve vedere un'America latina unita, anche nella diversità ideologica tra di noi, per la difesa dell'Amazzonia, lo sviluppo sociale, la sanità pubblica, la sicurezza alimentare e l'indipendenza monetaria", ha detto. "Il Brics è una calamita per paesi che vogliono aderire. Vogliamo essere parti del Brics, non in forma modesta, ma partecipando al nuovo ordine mondiale davanti a noi", ha concluso. Il presidente Maduro è arrivato in Brasile per partecipare al vertice dei presidenti dei Paesi del Sud America, in programma domani. (Brb)