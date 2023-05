Agroalimentare: Salvi (FruitImprese), danni Emilia-Romagna potrebbero protrarsi per anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I danni causati dal maltempo alle coltivazioni di frutta in Emilia-Romagna “potrebbero protrarsi per anni”. È quanto affermato dal presidente di FruitImprese, Marco Salvi, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “N-tv”. Salvi ha aggiunto che potrebbe essere stata danneggiata soprattutto la frutta con nocciolo, con l'acqua che ha “effetti letali” per le radici delle piante. Nella peggiore delle ipotesi, dovrebbero essere ripiantati 15 milioni di alberi, con quattro-cinque anni necessari affinché tornino a dare frutti. Come evidenzia “N-tv”, la “catastrofe” in Emilia-Romagna colpisce l'intero settore ortofrutticolo italiano, sia nel mercato interno sia nelle esportazioni. Al riguardo, il presidente di FruitImprese ha ricordato che l'Italia ha esportato frutta e verdura per un valore di 5,3 miliardi di euro nel 2022”. Senza la produzione dell'Emilia-Romagna va perduta una “parte importante” del totale”. La Germania è il principale acquirente di frutta e verdura fresca dall'Italia. Secondo Coldiretti, il 25 per cento dell'export di questi comparti è diretto sul mercato tedesco. Per “N-tv”, se i timori saranno confermati, i consumatori in Germania troveranno anche meno pesche, nettarine e altra frutta fresca dall'Italia nei mercati e nei negozi “per diversi anni a venire”. (Geb)