Decreto Pa: Sorrentino (Fp Cgil), grave no governo a Piano assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' incomprensibile la scelta del Governo che conferma che non si sta lavorando né per rinnovare i contratti, né per frenare l'emorragia di personale della Pa. Non condividiamo il disegno di svalorizzare il sistema pubblico e i lavoratori pubblici e quindi andremo avanti nella mobilitazione". Lo scrive in una nota Serena Sorrentino, segretaria generale di Fp Cgil commentando l'accantonamento dell'emendamento a prima firma Scotto sul rinnovo del contratto collettivo nazionale 2022-2024 del pubblico impiego, nonché la bocciatura del piano straordinario di assunzioni presso le amministrazioni statali.(Com)