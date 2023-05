Libano: rapito cittadino saudita in una località vicino all'aeroporto di Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino saudita è stato rapito in una località vicino all'aeroporto internazionale di Beirut, in Libano. Lo riporta l'emittente locale "Mtv", precisando che "un cittadino saudita è stato rapito sulla strada per l'aeroporto sabato 27 maggio dopo la mezzanotte e i servizi di sicurezza lo stanno cercando". Separatamente, il canale saudita "Al Ikhbariya" ha riferito che "il cittadino saudita rapito in Libano lavora per Saudi Airlines a Beirut", osservando che "i suoi rapitori lo hanno portato nella periferia sud di Beirut" roccaforte del partito sciita iraniano Hezbollah. Secondo la stessa fonte, "i rapitori hanno chiesto, tramite una telefonata dalla periferia sud di Beirut, un riscatto di circa 400 mila dollari". Il ministro uscente dell'Interno e delle Municipalità, Bassam Mawlawi, ha annunciato che "da ieri proseguono i contatti con l'intelligence delle Forze di sicurezza interna (Isf) in merito al rapimento di un cittadino saudita a Beirut. Siamo in contatto con l'ambasciatore saudita Walid Boukhari e stiamo lavorando per liberare qualsiasi cittadino esposto a qualsiasi danno sul territorio libanese. Quanto accaduto incide sulle relazioni del Libano con i Paesi amici e la punizione per i rapitori sarà severa", ha aggiunto. (Lib)