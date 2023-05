Egitto-Anp: primo ministro egiziano Madbouly riceve omologo palestinese Shtayyeh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano Mustafa Madbouly ha ricevuto l'omologo palestinese, Muhammad Shtayyeh, all'aeroporto internazionale del Cairo. Shtayyeh è in visita in Egitto a capo di una delegazione ufficiale di alto livello che comprende i ministri degli Affari esteri, dell'Interno, dell'Economia nazionale, degli Affari religiosi, della Salute, dell'Agricoltura, dei Lavori pubblici, dell'Istruzione superiore e la ricerca scientifica, dei Trasporti e comunicazioni e il capo dell'Autorità per l'energia. È previsto che Madbouly e Shtayyeh terranno una sessione allargata di colloqui, alla presenza di ministri della parte egiziana e palestinese, i quali discuteranno una serie di dossier di cooperazione tra l'Egitto e l'Autorità palestinese. (Cae)