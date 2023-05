Kosovo: Calovini (Fd'I), solidarietà a militari Nato feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In attesa di ulteriori notizie esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà a tutti i militari della Nato feriti durante gli scontri in Kosovo nelle scorse ore. Un ringraziamento particolare ai soldati italiani che, insieme agli alleati, garantiscono da anni la pace in una zona caratterizzata da tensioni". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Giangiacomo Calovini, capogruppo per Fd'I in commissione Esteri a Montecitorio.(Rin)