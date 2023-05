Kosovo: ambasciatore Usa Hovenier condanna "azioni violente dei manifestanti" a Zvecan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano con forza le azioni violente dei manifestanti oggi a Zvecan, incluso l'uso di esplosivi, contro le truppe Nato Kfor che cercavano di mantenere la pace. Lo scrive su Twitter l'ambasciatore statunitense in Kosovo, Jeff Hovenier, commentando gli incidenti odierni in cui sono rimasti feriti anche dei soldati italiani. "Ribadiamo il nostro appello per un immediato stop alle violenze o alle azioni che possano infiammare le tensioni e promuovere gli scontri", ha aggiunto. (Alt)