Kosovo: Stato maggiore Difesa conferma ferimento di 11 militari della missione Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 11 militari del contingente italiano appartenenti al nono reggimento Alpini l'Aquila, impiegati nell'ambito della missione Kosovo Force (Kfor), hanno riportato ferite da trauma e ustioni dovute all'esplosione di dispositivi incendiari nelle operazioni di contenimento di violente manifestazioni avvenute oggi nelle quattro municipalità del Nord del Kosovo. Lo rende noto lo Stato maggiore della Difesa (Smd) in un comunicato, precisando che i militari sono stati prontamente soccorsi dalle unità mediche di Kfor e sono attualmente sotto osservazione del personale sanitario che ne sta accertando le condizioni. "Il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, segue l'evoluzione della situazione per il tramite del Comando operativo di vertice interforze ed esprime vicinanza ai militari feriti e ai loro famigliari", conclude la nota. (Com)