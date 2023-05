Uganda: Amnesty su legge anti-omosessualità, grave attacco ai diritti umani e agli accordi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "legge contro l'omosessualità" che criminalizza gli atti sessuali tra adulti consenzienti dello stesso sesso, approvata dal parlamento dell'Uganda e firmata oggi dal presidente Yoweri Musuveni, costituisce "un grave attacco ai diritti umani e alla Costituzione dell'Uganda, nonché agli accordi regionali e internazionali per i diritti umani ai quali l'Uganda aderisce". Lo denuncia in una nota il direttore regionale aggiunto di Amnesty International, Flavia Mwangovya. "Questo è un giorno terribilmente buio per i diritti delle persone Lgbtqia+ e per l'Uganda. La firma di questa legge profondamente repressiva è un grave attacco ai diritti umani e alla Costituzione dell'Uganda, nonché agli accordi regionali e internazionali per i diritti umani ai quali l'Uganda aderisce. Questa legge contro l'omosessualità non farà altro che legalizzare la discriminazione, l'odio e i pregiudizi contro gli ugandesi Lgbtqia+ e i loro sostenitori. È inaccettabile che rischino di perdere la vita, la privacy, la libertà di espressione e la possibilità di vivere liberi dalla discriminazione", afferma Mwangovya. "Amnesty International ha chiesto più volte che questa grave proposta di legge venisse demolita. In attesa della sua entrata in vigore, Amnesty International invita la comunità internazionale a fare pressioni immediate sul governo ugandese per tutelare i diritti delle persone Lgbtqia+ nel Paese. Sosteniamo pienamente le comunità Lgbtqia+ ugandesi e tutti coloro che sono colpiti da questa legge orrenda, esprimendo loro la nostra solidarietà", conclude la nota. (segue) (Com)