Uganda: Amnesty su legge anti-omosessualità, grave attacco ai diritti umani e agli accordi internazionali (2)

- La "legge contro l'omosessualità" - afferma Amnesty - impone una pena detentiva a vita per gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso e fino a 10 anni di carcere per i tentativi di atti sessuali tra persone dello stesso sesso. Prevede anche la pena di morte per l' "omosessualità aggravata" e criminalizza la "promozione" dell'omosessualità, disposizioni che incitano l'omofobia. La legge - denuncia ancora Amnesty - limita ulteriormente la libertà di associazione ed espressione, prevedendo una pena fino a 20 anni di prigione per la "promozione dell'omosessualità" e criminalizza in modo ambiguo la fornitura di sostegno, sia sotto forma di risorse materiali che finanziarie, a favore di attività che promuovono l'omosessualità, prendendo di mira individui, mezzi di comunicazione e organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti delle persone Lgbtqia+. Il 21 marzo 2023, il parlamento ugandese ha approvato la "Legge anti-omosessualità", con 387 dei 389 deputati votanti a favore. Il 21 aprile 2023 il presidente Museveni ha rifiutato di promulgare la legge anti-omosessualità del 2023, rimandandola al parlamento ugandese per il riesame di diverse clausole. Il 2 maggio 341 deputati hanno votato a favore della legge emendata e l'hanno nuovamente inviata al presidente Museveni che l'ha promulgata nella giornata odierna. (Com)