Amministrative: Craxi (FI), risultati confortano azione governo

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- "I risultati delle elezioni amministrative consegnano al centrodestra di governo una vittoria netta, incontestabile, con affermazioni significative anche in realtà territoriali dove è sempre stato difficile competere, perché segnate da una consolidata egemonia politica alternativa. La coalizione di centrodestra si conferma maggioritaria nel Paese, i ballottaggi, come già il primo turno, confortano l'azione di un esecutivo che sta fornendo risposte alle istanze dei cittadini in un frangente storico davvero complesso. L'impegno e la serietà dei programmi vengono ripagati, ed è questo il migliore viatico per tradurre in realtà le proposte di modernizzazione dell'Italia". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa di palazzo Madama. (Rin)