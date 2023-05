Amministrative: Avs, ricostruire coalizione larga con progetto per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato dei ballottaggi "assegna una vittoria netta alle forze della destra. Il centrosinistra perde quasi ovunque, con la bella ed importante eccezione di Vicenza, e con qualunque tipo di schieramento. Laddove, come a Brindisi, le scelte sbagliate del Pd e del Movimento cinque stelle hanno provocato una inutile divisione cancellando l'esperienza positiva di governo di Riccardo Rossi, la sconfitta è persino il risultato di una scelta suicida. A maggior ragione si tratta oggi di ricostruire non solo una coalizione sufficientemente larga e unita per competere sul terreno elettorale, ma soprattutto in grado di ridefinire un progetto per il paese in grado di indicare una alternativa alle destre e di recuperare al voto quel cinquanta per cento di cittadine e cittadini che non partecipano più". Lo affermano, in una nota, i co-portavoce di Europa verde, Eleonora Evi e Angelo Bonelli, e il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, deputati di Alleanza Verdi e Sinistra. "Noi di Alleanza Verdi e Sinistra lavoreremo per questo, consapevoli che la costruzione di un'alleanza, pur condizione necessaria, non sia sufficiente senza definirne gli obbiettivi e i contenuti - proseguono i parlamentari -. Su questo, restiamo convinti, oggi più che mai che investire sulla conversione ecologica e sulla giustizia sociale rappresenti la strada più efficace da percorrere. Su tutto questo riteniamo che sia necessario aprire al più presto un confronto chiaro e una profonda riflessione tra le forze politiche di opposizione". (Com)