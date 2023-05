Grecia: Tsipras, vogliamo impedire la prospettiva di una destra onnipotente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo di Syriza-Alleanza progressista è quello di impedire la prospettiva di una destra “onnipotente” in Grecia. Lo ha detto oggi il leader della coalizione di sinistra radicale, Alexis Tsipras, citato dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, in occasione della prima riunione del nuovo comitato elettorale. L’ex premier greco ha spiegato che l’incontro di oggi “è stato una prova tangibile del fatto che Syriza ha recepito il messaggio del popolo ellenico”. “Stiamo facendo tutto il possibile per migliorare e cambiare”, ha affermato Tsipras, spiegando che, in vista delle elezioni del 25 giugno, “si sta mobilitando ogni risorsa umana per raggiungere gli obiettivi”. “Dobbiamo impedire la prospettiva di una destra onnipotente, che nel prossimo futuro potrebbe imporre cambiamenti radicali per la maggior parte della società”, ha sottolineato il leader di Syriza-Alleanza progressista. In merito alla nuova campagna elettorale, Tsipras ha annunciato che i temi e le proposte principali riguarderanno i rincari, la sanità pubblica, l’istruzione e il reddito. “Inoltre, avremo modo di evidenziare il grande dilemma politico e la posta in gioco per i prossimi quattro anni, ossia come e chi gestirà le risorse del Recovery Fund”, ha aggiunto l’ex premier ellenico.(Gra)